SERIE B: ricorso respinto, Trapani in C

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni aveva fissato per oggi, giovedì 6 agosto, l’udienza relativa al ricorso presentato dal Trapani contro la penalizzazione di due punti inflitta per il ritardato pagamento degli stipendi di febbraio. Ebbene non giungono notizie positive per i tifosi trapanesi, in quanto il ricorso é stato respinto, condannando di fatto la squadra siciliana alla retrocessione in Serie C. Perugia e Pescara disputeranno i Play Out.

