CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Andrea Mazzarani, statistiche del jolly rossazzurro

Qualità, imprevedibilità, ecletticità, risolutezza, in una sola parola Andrea Mazzarani. Il jolly romano ha disputato la sua terza stagione in maglia rossazzurra dopo il biennio 2016-2018 e la successiva parentesi in Serie B alla Salernitana. La scorsa estate si è consumato il rientro alle pendici dell’Etna del giocatore, il quale si è reso utile alla causa con 7 gol realizzati in 33 partite giocate tra campionato e altre competizioni ufficiali, per un minutaggio di 1764‘ (1549′ in campionato, 158′ in Coppa Italia di Serie C, 36′ in Coppa Italia maggiore e 21’ ai play-off).

Le 7 reti siglate nel campionato di Serie C 2019-20 collocano Mazzarani al secondo posto della classifica marcatori interna (appena dietro Matteo Di Piazza), confermando il buon feeling del giocatore con la porta. In più di una circostanza, i gol del jolly romano sono stati determinanti durante il tortuoso percorso stagionale del Catania. Basti pensare ai gol-partita contro Picerno, Sicula Leonzio, Cavese e Juve Stabia che hanno garantito un “bottino” di 12 punti alla compagine etnea. Giocatore dalla dibattuta collocazione tattica, la sua permanenza in rossazzurro resta da valutare alla luce di quelli che saranno i programmi societari e tecnici per la stagione alle porte.

