CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Giovanni Marchese, statistiche del terzino nisseno

La stagione 2019-20 sarà ricordata anche per il passo d’addio di Giovanni Marchese in rossazzurro. Il terzino nisseno si è congedato dopo 176 partite giocate e 7 gol realizzati in un periodo di tempo compreso tra la stagione 2005-2006 (quella del ritorno in massima serie), l’era dorata della Serie A e le ultime travagliate annate in Serie C.

Nell’ultima stagione in forza al Catania, Marchese ha trovato pochissimo spazio. Del resto lo dimostrano le 10 presenze racimolate in gare ufficiali (6 in campionato, 3 in Coppa Italia di Serie C e 1 in Coppa Italia maggiore) e i 610 minuti giocati (329′ in campionato, 191′ in Coppa Italia di Serie C e 90′ in Coppa Italia maggiore). Le statistiche complementari includono un assist in Coppa Italia contro il Fanfulla e un’ammonizione ricevuta. Si tratta nel complesso di numeri non particolarmente esaltanti.

Un epilogo dal retrogusto amaro quello di Giovanni Marchese a Catania: una stagione da riserva di lusso prima di salutare alla naturale scadenza del legame contrattuale con il club etneo. L’atleta nisseno, oggi trentacinquenne, proseguirebbe la propria carriera soltanto nel caso in cui si presentasse un opportunità allettante. In caso contrario potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare un percorso da allenatore avendo già conseguito lo scorso anno il patentino UEFA B.

