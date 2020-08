CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Maks Barisic, statistiche dell’attaccante sloveno

Maks Barisic si è lasciato alle spalle ancora una stagione insufficiente e tormentata dai guai fisici che gli hanno impedito di esprimersi con continuità. Dopo aver saltato i primi impegni di campionato, l’attaccante sloveno ha esordito il 6 ottobre nel secondo tempo di Ternana-Catania giocando complessivamente 22 partite (16 di campionato, 4 di Coppa Italia di Serie C e 2 di play-off), per un minutaggio di 1.070′ (836′ in campionato, 184′ in Coppa Italia di Serie C e 50′ ai play-off).

Zero gol all’attivo, tre assist vincenti e un’ammonizione completano il quadro statistico di un giocatore che sta attraversando palesemente una fase involutiva del proprio percorso calcistico. Emblematico in tal senso il palo colpito a Terni durante la sfida play-off con la compagine umbra, quando il pallone andò a sbattere sul legno proprio nel momento clou della partita. Di lì a pochi minuti infatti si sarebbe materializzato il gol-qualificazione di Ferrante che avrebbe sancito l’eliminazione del Catania dalla competizione. Barisic ha altri due anni di contratto con il club rossazzurro ma la sua permanenza alle pendici dell’Etna sembra in bilico.

