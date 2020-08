CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Tommaso Silvestri, statistiche del leader della retroguardia etnea

Il focus statistico sui giocatori che hanno composto l’organico del Catania nella stagione appena conclusa oggi si sofferma sul leader difensivo Tommaso Silvestri.

Dopo la partenza di Ramzi Aya la scorsa estate, il difensore veneziano ha preso per mano con autorevolezza la leadership della retroguardia etnea destreggiandosi con abilità sia in una linea a quattro che a tre uomini. Indiscusso punto fermo dello scacchiere tattico, in questa stagione Silvestri ha giocato 37 partite (29 in campionato, 4 in Coppa Italia di Serie C e 2 a testa tra Coppa Italia maggiore e play-off), rimanendo in campo 3.243 minuti così distribuiti: 2.523′ in campionato, 360′ in Coppa Italia di Serie C e 180′ a testa tra Coppa Italia maggiore e play-off. Questi numeri lo collocano nel punto più alto del podio dei giocatori più presenti nell’annata appena trascorsa.

Le statistiche complementari del giocatore includono una rete e due assist (uno in campionato con il Picerno e l’altro nella sfida play-off con la Virtus Francavilla). Con 13 cartellini gialli è stato il giocatore più ammonito della squadra, ricevendo anche un’espulsione in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C con la Ternana. L’unico gol stagionale realizzato in Coppa Italia a Venezia ha fatto venir meno la sua fama di difensore goleador che si era guadagnato durante la militanza al Trapani, tuttavia avrà tempo e modo per rifarsi.

