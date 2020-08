CATANIA IN LEGA PRO – Tifo Rewind, contro il Matera lo stadio “Massimino” è tutto per Ciccio Famoso

Era il 7 febbraio 2017. Catania in campo contro una delle squadre più attrezzate ed in forma di quel campionato di Lega Pro, il Matera. Serata elettrizzante sugli spalti, sfida d’alta classifica ma anche molto particolare perchè i rossazzurri scesero in campo a distanza di quattro giorni dai funerali di Ciccio Famoso, fondatore e leader del movimento ultras catanese.

Capitan Biagianti depose un mazzo di fiori ai piedi della Sud, che si presentò con tre striscioni di due gruppi storici: due della Falange d’Assalto e uno degli Irriducibili. La scritta “Ciccio Famoso” campeggiò sul secondo anello sopra lo striscione ‘Estrema appartenenza’. Trascorso il minuto di silenzio (durante il quale venne alzato lo striscione “Da sempre hai onorato la tua città. Ciccio capo degli ultrà”), i tifosi ne osservarono altri 19 per poi intonare quasi esclusivamente cori in memoria di Famoso. La Nord mantenne sulla vetrata lo striscione che aveva salutato il feretro di Ciccio Famoso durante il giro di campo allo stadio (“Una bandiera, una guida, un capo. Ciccio vive”).

“Una vita per la tua città. Ciccio è il capo degli ultrà”, altro striscione che al 30′ venne esposto al centro della Nord. Dalla Tribuna B, invece, si leggevano le scritte “Ciao Ciccio” e “Onore al grande capo”. Anche la società volle ricordare uno dei suoi tifosi più appassionati, partecipando alla funzione funebre venerdì, chiedendo e ottenendo dalla Lega la possibilità di giocare col lutto al braccio. Inoltre la dirigenza dedicò a Ciccio Famoso un’intera pagina del giornalino distribuito allo stadio e un messaggio letto dalla speaker Stefania Sberna, mostrando sul tabellone luminoso un’immagine di Famoso accompagnata dalla scritta “Ciao Ciccio”. Per il resto, tifo incessante fino al triplice fischio dell’arbitro con vittoria per 2-0 (a segno il neo acquisto Pozzebon ed autorete di Armellino) dedicata alla memoria dello storico tifoso rossazzurro.

VIDEO: Il clima sugli spalti in occasione di Catania-Matera

