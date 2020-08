CATANIA 2020-21: occhi puntati sulla lista dei 22 e il minutaggio dei giovani

La costruzione della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C inevitabilmente sarà subordinata al regolamento sulle liste varato dalla Lega Pro per la stagione sportiva 2020-21. Sono stati altresi stabiliti i criteri per il minutaggio dei giovani, altro cavallo di battaglia di una Lega che intende premiare il lavoro dei settori giovanili.

Per accedere ai contributi federali in materia sarà necessario schierare ogni partita almeno quattro “under” tale da raggiungere un minutaggio minimo di 271′. Pertanto, tre calciatori in possesso del suddetto status dovranno rimanere in campo per l’intera durata dell’incontro, mentre un quarto giocatore potrà essere schierato anche per un solo minuto. Per la stagione 2020-21 godranno dello status di “under” due calciatori nati nel 1998 e tutti i giocatori nati dal 1 gennaio 1999 in avanti.

Il Catania sta valutando con attenzione la possibilità di schierare quattro “under” a partita in modo da tale da accedere a fine campionato ai contributi federali in materia. Al momento l’organico rossazzurro include i seguenti giocatori in possesso del suddetto requisito (in ordine di anzianità): Kalifa Manneh (1998), Kevin Biondi (1999), Mario Noce (1999), Alessandro Arena (2000), Adis Mujkic (2000), Gian Marco Distefano (2000) ed Emanuele Pecorino (2001). Sotto osservazione a Torre del Grifo anche alcuni elementi provenienti dalla formazione Berretti aggregati al raduno precampionato: Antonio Panebianco (2001), Luigi Rossitto (2001), Salvatore Simone Pino (2002), Giuseppe Giuffrida (2002) e Salvatore Della Valle (2003).

