ESCLUSIVA: Catania, contatti per il bomber del Carpi Vano

28enne attaccante romano attualmente in forza al Carpi, secondo informazioni raccolte dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com Michele Vano rappresenta una concreta idea di mercato per il Catania, che sta sondando vari profili di punte centrali da consegnare al mister Giuseppe Raffaele. Si sono registrati alcuni contatti per il giocatore che, tuttavia, piace a numerose società importanti di Serie C. Non sarà facile strapparlo al Carpi e sbaragliare la concorrenza, ma il contatto c’è stato. Vano, autore di 13 gol nella passata stagione tra Serie C, Coppa Italia e Play Off, è contrattualmente legato al Carpi fino a giugno 2022.

