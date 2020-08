CATANIA: le smentite non fermano Tacopina, settimana prossima sarà in Sicilia

Sigi ha diffuso un comunicato di smentita su Joe Tacopina, ma l’avvocato statunitense conferma ora più che mai l’interessamento per il Catania. Dopo le belle parole spese nei confronti della piazza e del club rossazzurro, a seguito di una lunga ed intensa giornata vissuta alle pendici dell’Etna tra Torre del Grifo Village e lo stadio “Angelo Massimino”, con annesso incontro con Gaetano Nicolosi – azionista di maggioranza in Sigi – Tacopina si appresta a fare ritorno in Sicilia. Settimana prossima l’ex patron del Venezia sarà a Catania dal 27 agosto al 2 settembre, come rivelato ai microfoni di Antenna Uno Notizie. Non certamente per una vacanza o semplice visita di cortesia, ma per dare impulso al tentativo concreto di entrare in società, contribuendo al rilancio della società dell’Elefante. Tacopina non molla di un centimetro…

