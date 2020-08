CATANIA: verrà assunto anche un nuovo Direttore Sportivo

La nomina di Maurizio Pellegrino a Direttore dell’Area Sportiva del Calcio Catania non significa che la società rossazzurra non reperirà sul mercato una nuova figura dirigenziale. La proprietà ha in mente di assumere anche un Direttore Sportivo che si relazioni con lo stesso Pellegrino, Vincenzo Guerini e Massimo Mauro per definire assetti, strategie ed obiettivi anche in relazione al calciomercato. Nel giro di un paio di settimane verranno sciolte le riserve. Raffaele Rubino tra i papabili, è stato fatto anche il nome di Giuseppe Colucci ma ci sarebbero altre due opzioni tenute in considerazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***