ESCLUSIVA – Bergossi (ag. Fifa): “Catania, conta avere una società solida. Lucarelli ha svolto un lavoro molto valido”

Nei giorni scorsi è intervenuto ai nostri microfoni l’agente del laterale sinistro Giovanni Pinto, Alberto Bergossi, confermando di avere ricevuto qualche richiesta per il suo assistito ma rimettendosi alle decisioni del Catania. Inoltre, con l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, abbiamo chiesto all’avvocato la sua opinione relativamente alla lotta promozione nel prossimo campionato di Serie C:

Avvocato, quali squadre vede tra le favorite per la vetta ai nastri di partenza?

“Se la Ternana militerà ancora nel raggruppamento meridionale di Lega Pro, farà sicuramente una squadra molto competitiva. Includo anche Bari e Palermo. Sono queste le formazioni che reputo più accreditate per la vittoria finale del campionato. Spero ci sia anche il Catania”.

A proposito di Catania, come valuta il cambio di proprietà?

“Non conosco la nuova proprietà, quindi non posso esprimermi. Dico solo che nel calcio conta sempre la validità del progetto. La strada per ottenere risultati passa dalla serietà del club. Se il Catania dimostrerà di avere una società solida alle spalle, può fare bene. Proprio la solidità societaria è venuta a mancare ai rossazzurri. Si tratta di un aspetto prioritario, ancora più importante della capacità di allestire una squadra competitiva. Che poi non sempre spendere tanti soldi è garanzia di risultati, se prendi giocatori che non hanno l’atteggiamento giusto”.

Quanto peserà la mancata riconferma di Lucarelli sulla panchina etnea?

“Lucarelli ha svolto un lavoro molto, molto valido. E’ una persona a cui piacciono le cose precise. Magari in un momento in cui in Sicilia non si capiva bene l’evoluzione della situazione societaria, Lucarelli ha ricevuto la richiesta di una società che vuole dichiaratamente vincere e l’ha accettata. E’ un allenatore tra i più bravi in questa categoria nel trasmettere un certo tipo di mentalità. Ha personalità, dà un gioco alla squadra. Negli anni ha dato la dimostrazione di essere uno dei tecnici più preparati”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***