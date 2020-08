ESCLUSIVA – Catania: le ultime su Longo, Panico e Russini sentendo l’agente

Ciro Panico, Sebastiano Longo e Simone Russini. Tre profili molto interessanti per la categoria che radio mercato ha accostato in questi giorni al Catania. Abbiamo provato a vederci chiaro sentendo l’agente che li assiste, Bruno Di Napoli, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Ad oggi nulla di concreto. Non ho avuto contatti con il Catania. Sono calciatori che, ufficialmente, la società etnea non mi ha chiesto. Immagino che i rumors di mercato facciano riferimento al fatto che sia Longo che Panico hanno lavorato insieme con mister Giuseppe Raffaele a Potenza. Farebbe piacere un’eventuale chiamata del Catania, come no? Per Longo bisognerebbe discutere col Parma, proprietario del cartellino fino a giugno 2021. L’esterno d’attacco Russini credo sia un altro profilo conosciuto da Raffaele”.

Il procuratore, insomma, non si è sbilanciato più di tanto ma non ha escluso un possibile interessamento del Catania nei prossimi giorni. La palla passa alla società rossazzurra.

