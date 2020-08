ESCLUSIVA – Pinto, il procuratore: “Dovrebbe restare a Catania, il condizionale è d’obbligo”

Per saperne di più sul futuro del laterale sinistro rossazzurro Giovanni Pinto, abbiamo chiesto al procuratore del ragazzo, Alberto Bergossi, se avesse qualche aggiornamento rispetto alla scorsa settimana. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Pinto dovrebbe rientrare nei piani del Catania, l’uso del condizionale è d’obbligo. Avevo parlato con Pellegrino, il quale in questi giorni mi farà sapere qualcosa. Ha un contratto in essere fino a giugno 2021. Vediamo se rientra nei piani del Catania, se riusciamo a capire se puntano sul ragazzo oppure no. Non ci sono stati nuovi contatti con la dirigenza dalla scorsa settimana. Io ho riferito a Pellegrino che se Giovanni viene considerato un giocatore importante dalla società, da qui non si muove perchè sta bene a Catania. Ovviamente non deve esserci alcuna forzatura, altrimenti parte”.

“Richieste dal Bari? Pinto è un calciatore che piace, ha mercato. Il Bari ha effettuato un sondaggio, mi ha chiesto come fosse messo col Catania. Ma diciamo che ci sono anche altre squadre alla finestra. Lui però ha un contratto e, quindi, chiunque sia interessato deve confrontarsi con la società di appartenenza. La priorità è il Catania. Se ci comunicheranno di rientrare nei piani, successivamente credo si discuterà anche del rinnovo”.

“Se il contratto di Pinto è tra quelli più onerosi in squadra? Ha un buon ingaggio ma sicuramente non fuori misura. Io faccio un discorso molto semplice. L’allenatore lo vuole? Resta. Non lo vuole? Allora va via. La guida tecnica è cambiata, chiaramente non decido io. Alla fine la voce della società coinciderà con quel che dice l’allenatore. Pellegrino stima il profilo del ragazzo, il mercato inizierà il primo di settembre. Qualcosa mi faranno sapere a giorni”.

