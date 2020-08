GIA. TEDESCO: “Catania? Bari? Palermo ha qualcosa in più”

In vista della prossima stagione Giacomo Tedesco, che in carriera ha indossato anche le casacche di Catania e Palermo, punta forte sulla squadra rosanero neo promossa in Serie C:

“La squadra c’è. Il gruppo dell’anno scorso si è dimostrato solido, con gente esperta e giovani interessanti – le parole riprese da La Gazzetta dello Sport – Ci saranno piazze ambiziose come Bari, Catania o Catanzaro, oltre alle retrocesse dalla B. Ma Palermo ha comunque qualcosa in più. C’è entusiasmo, la società è nuova e credibile. Sono sicuro che Mirri, Sagramola e Castagnini allestiranno una squadra all’altezza delle aspettative. E poi mi auguro che i tifosi possano tornare presto a riempire il Barbera. Quello sarebbe un altro grande vantaggio per il Palermo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***