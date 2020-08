DISTEFANO – LAZIO: non c’è il riscatto, torna momentaneamente a Catania

Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it, la Lazio avrebbe deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto del cartellino di Gian Marco Distefano. Il talentuoso attaccante classe 2000 di proprietà del Catania si appresta, pertanto, a fare ritorno in Sicilia. Almeno per il momento. Poche apparizioni con la maglia biancoceleste per Distefano che ha avuto la sfortuna di fare i conti con l’emergenza Coronavirus ed il lockdown. Futuro da valutare nelle prossime settimane, probabile un nuovo prestito.

