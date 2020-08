DA ‘LA SICILIA’: mercato, piste Scognamillo e Volpe. Conferme su De Francesco. Incontro con Biagianti…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Emergono due nuove piste sul mercato rossazzurro in entrata. All’interno del quotidiano locale, si legge che il Catania sarebbe interessato alla punta ex Frosinone Michele Volpe, attualmente svincolato e la scorsa stagione in prestito alla Viterbese mettendo a segno dieci gol, ed il difensore del Trapani Stefano Scognamillo. Si tiene sempre d’occhio anche Facundo Lescano. Ulteriori conferme sull’interesse manifestato nei confronti del centrocampista della Reggina Alberto De Francesco, mentre si segnala il D.S. amaranto Massimo Taibi avvistato nei giorni scorsi a Catania.

Capitolo Marco Biagianti: ieri ci sarebbe stato un incontro con il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino per discutere del futuro di Biagianti. La sensazione è che quest’ultimo rimanga a Catania, ma non è ancora chiarissimo se giocherà ancora per un altro anno oppure intraprenderà un altro percorso all’interno del club.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***