TORRE DEL GRIFO: martedì di riposo per i rossazzurri

ieri il Catania, per la terza volta consecutiva, ha sostenuto una doppia seduta di lavoro tra palestra, esercitazioni tattiche e partite a tema. C’è da sudare nel ritiro di Torre del Grifo Village. Mister Giuseppe Raffaele valuta con attenzione le performance in allenamento della squadra, trovando un gruppo molto disponibile e dedito al sacrificio. Sicuramente una buona base di partenza. Per oggi, martedì 25 agosto, nel calendario lavorativo settimanale è stata fissata una giornata di assoluto riposo. Un modo per staccare un attimo la spina ad una squadra pronta a ripartire con ancora più voglia e determinazione nei prossimi giorni.

