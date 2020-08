LE MURA: “Contano i fatti. Il Catania avrà una squadra ben attrezzata. Tacopina, non chiudiamo le porte in faccia”

L’Amministratore Unico del Catania Nico Le Mura, intervistato dal Corriere dello Sport, assicura che la società allestirà un organico competitivo in vista del prossimo campionato:

“Qualcuno ci imputa di non rendere pubblico a sufficienza il lavoro che stiamo portando avanti ma io credo che più delle parole contino oggi i fatti. E noi di fatti ne stiamo facendo a profusione. I rinforzi arriveranno. Il centravanti è una nostra priorità, ma nomi non ne faccio. Il campionato comincerà a fine settembre e il Catania arriverà con una squadra ben attrezzata. Il campionato è difficilissimo e sapete contro che genere di pretendenti alla vittoria ci confronteremo. Bari in testa. Noi intanto pensiamo a lavorare, risanare, a riorganizzare. Tacopina? É un argomento in cui non voglio entrare. A oggi non c’è nulla. E poi sapete che la nostra è un’idea basata sull’azionariato popolare. Con le nostre forze abbiamo fatto tanto e possiamo ancora fare. Se poi Tacopina dovesse decidere di far parte del progetto, beh, non saremo noi a chiudergli le porte in faccia”.

