MACALLI (ex Pres. Lega Pro): “Chi sbaglia una volta andrebbe cancellato dal calcio…”

Mario Macalli, ex Presidente della Lega Pro, sulla situazione dei club di Serie C in difficoltà ai microfoni di tuttoc.com:

“Sono club che evidentemente avevano difficoltà pregresse. Questo è un mondo molto strano. Non voglio dare giudizi sulla Lega che dice a torto o a ragione che bisogna diventare sostenibili, che bisogna risparmiare e blocca le rose a 22 giocatori e incentiva i giovani. Non ci sono più molti presidenti che capiscono che questo è un mondo che va affrontato in maniera diversa. Il Catania a esempio, l’Arezzo che aveva trovato un bravo presidente, il Potenza, il Siena. Ben vengano delle norme, bisogna rendersi conto che il calcio non è un ente di beneficenza. Qui l’errore è federale, quando qualcuno sbaglia una volta bisognerebbe cancellarlo dal calcio”.

