CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND: 9 settembre 2017, “Massimino” in festa contro il Lecce. Il Catania non perde l’affetto della sua gente

9 settembre 2017. Il pareggio casalingo al cospetto del Racing Fondi e la sconfitta di Caserta avevano creato qualche malumore in casa Catania. Varie critiche rivolte a squadra e mister Cristiano Lucarelli. Con il Lecce si presentava l’occasione perfetta per rilanciare le proprie ambizioni e ripristinare il sorriso dei tifosi. A giudicare dal grande sostegno sugli spalti del “Massimino”, il Catania non ha smarrito l’affetto della sua gente.

La prestazione offerta ben si concilia con la voglia spasmodica di rilancio del popolo rossazzurro. In oltre 9.500 unità hanno assistito al match clou della terza giornata del girone C di Serie C, per nulla pentitisi di averlo fatto. Tre gol e “fuochi d’artificio” in campo. Il Catania corre decisamente con una marcia in più, la spinta del pubblico alimenta la pressione e l’aggressività sul portatore di palla. La difesa pugliese fatica a respingere le scorribande di Russotto e compagni, trascinati dal calore emozionante di un pubblico impeccabile. I cori e gli applausi scroscianti sono ampiamente meritati per un bel Catania visto contro il Lecce. I ragazzi guidati da mister Lucarelli possono contare su un’arma in più: l’entusiasmo di una tifoseria sinceramente innamorata.

