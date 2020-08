MAZZARANI – PADOVA: al momento pista fredda

Nei giorni scorsi radio mercato ha avvicinato al Padova il jolly attualmente in forza al Catania Andrea Mazzarani, autore di 7 reti nel campionato appena trascorso. In merito al presunto interesse manifestato dal club patavino, sulla base delle verifiche compiute dai colleghi di trivenetogoal.it al momento si tratterebbe di una pista fredda e non sembra esserci un accordo imminente. Non è escluso, però, che più avanti le cose possano cambiare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***