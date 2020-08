NICOLOSI: “Nuovo Catania patrimonio di tutti. Ingresso di Tacopina? Non credo”

“Nicolosi e il futuro: «Il nuovo Catania patrimonio di tutti»”. E’ quanto titola La Gazzetta dello Sport su Gaetano Nicolosi, principale azionista di riferimento in Sigi e futuro Presidente del Calcio Catania. Nell’articolo si leggono alcune dichiarazioni di Nicolosi, il quale ribadisce che uno dei punti fermi dell’attività di Sigi è garantire i posti di lavoro al Village, parlando di un coinvolgimento dei tifosi con Torre del Grifo che sarà il motore rossazzurro:

“Un gesto d’amore verso la città che esprime eccellenze anche in questo campo e spero possano avvicinarsi alla vita della società. Risanare la società che ha un buco di 54 milioni non è semplice. Ogni giorno troviamo ostacoli inaspettati”.

In merito alla manifestazione d’interesse di Joe Tacopina, Nicolosi si esprime in questi termini: “Ho incontrato Tacopina a cena qualche giorno fa, in occasione del suo blitz a Catania. Abbiamo affrontato molti argomenti, ma non credo che l’avvocato farà ingresso nella nostra società”.

