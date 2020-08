DA ‘LA SICILIA’: la felicità di Pellegrino, prossima settimana contatto con i giocatori. Raffaele rossazzurro, ci siamo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Attraverso le pagine del quotidiano locale, viene posta in evidenza la notizia dell’ufficialità di Maurizio Pellegrino in qualità di Direttore dell’Area Sportiva del Calcio Catania e le parole entusiastiche del diretto interessato, ovviamente felice: “Darò il massimo, questo club e la città sono da sempre nel mio cuore”. Lo stesso Pellegrino incontrerà, o comunque si metterà in contatto, con i giocatori rossazzurri il cui futuro resta incerto e al momento è possibile fare solo previsioni. Qualche certezza si avrà nella prossima settimana. A proposito d’ipotesi, in merito a chi potrebbe restare e partire si fanno tutti i nomi anticipati venerdì dalla nostra redazione. Nelle prossime ore l’ufficialità di Giuseppe Raffaele come nuovo allenatore del Catania. Dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale.

