PAOLUCCI gioisce per il Catania: “Melior de cinere surgo”

Ha vissuto con il Catania la stagione 2008/09 e la prima metà del campionato di Lega Pro 2016/17. Non molto tempo trascorso sotto il vulcano per Michele Paolucci, ma i colori rossazzurri gli sono rimasti talmente impressi nel cuore e nella mente da non perdere una sola partita del Catania su Eleven Sports e, talvolta, anche in presa diretta. Nei giorni scorsi la Sigi ha salvato la matricola 11700 e presentato regolarmente la domanda d’iscrizione al prossimo torneo di Serie C. Notizia accolta con gioia dallo stesso Paolucci che ha commentato su Instagram con una frase tanto cara ai tifosi catanesi: “Melior de cinere surgo”, riprendendo la celebre iscrizione che si trova sull’arco di Porta Garibaldi e richiama il mito dell’Araba Fenice. Sintesi dello spirito fiero di un popolo che ha imparato a rinascere dalle proprie ceneri. Pensiero di Paolucci sicuramente gradito ai tifosi, che non dimenticano il suo attaccamento alla maglia ed il contributo offerto per il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***