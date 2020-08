RAFFAELE: in due/tre dello staff potrebbero seguirlo nella sua prossima avventura

Il nome di Giuseppe Raffaele continua a rappresentare il profilo più accreditato per la panchina del Catania. Detto del Potenza, che ha ricevuto la comunicazione dallo stesso Raffaele che non proseguirà l’avventura in terra lucana, il 44enne allenatore porterà con sè nella sua prossima esperienza professionale un paio di componenti dello staff tecnico. E’ probabile che lo segua il collaboratore tecnico Francesco Trimarchi, praticamente da sempre al fianco di mister Raffaele. Vedremo se farà altrettanto il tattico Giuseppe Leonetti, perno fondamentale del Potenza in questi anni memorabili di Lega Pro. C’è anche l’ipotesi legata al preparatore atletico Luigi Romano, che ha svolto un lavoro eccellente in questi anni.

===>>> TMW: “Raffaele-Catania, da limare gli ultimi dettagli”

