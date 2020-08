CURIOSITA’: Caputo, il bomber di provincia che piaceva al Catania e segna a raffica in Serie A

Più di 20 gol in questo campionato di Serie A, 16 nella passata stagione. L’attaccante classe 1987 Francesco Caputo è il classico bomber di provincia di cui non si parla abbastanza ma conosce molto bene la lingua del gol. Pezzo pregiato del Sassuolo sapientemente allenato da Roberto De Zerbi, Caputo rappresenta un nome che avrebbe potuto dire la sua con la maglia del Catania. A gennaio 2015, infatti, la società rossazzurra prese seriamente in considerazione l’ipotesi di tesserarlo. Allora la punta militava tra le fila del Bari.

Caputo, dal canto suo, in merito all’eventualità di un trasferimento nella sponda rossazzurra della Sicilia si espresse così sui social: “Magari, vengo a piedi. Ho già giocato con Calaiò a Siena e abbiamo vinto il campionato col mister Conte”. L’allora Presidente biancorosso Gianluca Paparesta, però, non diede l’ok al trasferimento spiegando di non volere rinforzare le dirette concorrenti e che, trasferendo il calciatore, la rosa del Bari si sarebbe indebolita. La carriera di Caputo proseguì segnando a ripetizione con le maglie di Virtus Entella, Empoli e, appunto, Sassuolo.

