CALCIO SICILIANO: FC Messina, al momento l’ex Catania Ledesma bloccato in Argentina

Al via la stagione dell’FC Messina, che mira alla disputa di un campionato di vertice in Serie D. Tra gli acquisti di maggiore rilievo figura certamente l’esperto centrocampista ex rossazzurro Pablo Ledesma. Il giocatore, però, al momento non partecipa al raduno peloritano. Il motivo? Attraverso un comunicato la società informa che “sta utilizzando tutte le proprie risorse per accelerare l’iter burocratico che al momento tiene bloccato in Argentina l’ex Catania, nazione fortemente colpita dall’emergenza Covid-19“.

