SERIE C: ecco la composizione attuale del girone C, in attesa di Perugia-Pescara

La Lega Pro ha registrato la mancata presentazione di tre domande d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C: Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio. Teramo e Potenza avevano evidenziato qualche defaillance, ma le rispettive squadre sono state iscritte. Anche il Catania era in difficoltà, ma il prezioso contributo della nuova proprietà ha miracolosamente cambiato le carte in tavola. Adesso sarà importante verificare se ci saranno ripercussioni in merito alla presunta combine tra Picerno e Bitonto di qualche anno fa, ma la sensazione è che le due squadre manterranno la categoria. Si attende soprattutto l’esito di Perugia-Pescara, partita valida per i Play Out di Serie B dopo l’avvenuta retrocessione del Trapani. Qualora scendesse di categoria il Pescara, con ogni probabilità la Ternana cambierebbe raggruppamento e gli abruzzesi partecipererebbero al girone C che, attualmente, è così composto:

Avellino, Bari, Bitonto, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***