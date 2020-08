SILVESTRI – VITERBESE: no, i laziali virano su altri profili

Seguito con un certo interesse dalla Viterbese, che mira ad allestire un organico di tutto rispetto, il difensore di proprietà del Catania Tommaso Silvestri non si trasferirà in terra laziale. Il club del Presidente Romano apprezza il profilo dell’ex Trapani, ma nelle ultime ore ha spostato il mirino di mercato su altri difensori. Probabilmente la Viterbese si sarebbe fiondata su Silvestri in caso di fallimento del Catania e conseguente svincolo. Il centrale difensivo ha ancora un anno di contratto che lo lega ai rossazzurri e potrebbe essere un punto fermo in vista della prossima stagione.

