TORRE DEL GRIFO: ritiro, allenamenti a porte chiuse

Il 18 agosto via libera agli allenamenti per il Catania a Torre del Grifo, in vista della stagione 2020/2021. Si avvicina l’inizio del ritiro e, salvo colpi di scena clamorosi, con mister Giuseppe Raffaele al timone della squadra. La società dell’Elefante vorrebbe consentire ai tifosi di assistere al lavoro della squadra sul campo, tuttavia non potrà essere così poichè il nuovo Dpcm parla chiaro: “Gli allenamenti degli atleti professionisti e non degli sport individuali e di squadra sono consentiti all’aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli vigenti”. Ritiro dunque a porte chiuse per i rossazzurri, i quali dovranno sottoporsi a test e tamponi ma i vertici del calcio italiano auspicano l’adozione di un protocollo sanitario meno stringente.

