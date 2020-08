VICENTE: “Voglia di ricominciare…”

“Voglia di ricominciare”. Quella che non manca di certo al centrocampista brasiliano in forza al Catania, Bruno Leonardo Vicente. Una frase che lo stesso ex Juve Stabia ha pubblicato su Instagram. A conferma del fatto che, dopo avere smaltito la delusione per la sfortunata ed immeritata eliminazione dai Play Off sul campo della Ternana, il giocatore classe 1989 è pronto a ripartire con ancora più motivazioni. E potrebbe farlo proprio da Catania, non avendo manifestato alcuna intenzione di lasciare la Sicilia. Il contratto che lega Vicente ai colori rossazzurri scadrà a giugno 2021.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***