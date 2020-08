VOLPE – CATANIA: ecco la situazione attuale

Dieci gol all’attivo la scorsa stagione con la maglia della Viterbese, in prestito dal Frosinone. L’attaccante Michele Volpe è uno dei papabili profili individuati dal Catania per rinforzare il reparto offensivo rossazzurro a disposizione di mister Giuseppe Raffaele. Adesso il ragazzo classe 1997 si trova nello status di svincolato, scalpitante per sposare un nuovo progetto. Detto del Catania, anche altri club di rilievo come il Catanzaro valutano la possibilità d’intavolare una trattativa con Volpe, il quale tuttavia prende tempo nell’attesa di eventuali scenari che si aprirebbero in Serie B. Qualora non ci fosse la possibilità di giocare tra i cadetti, la punta sarebbe pronta a mettersi nuovamente in mostra in C.

