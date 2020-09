ALBERTINI: gli inizi alla Spal, la lunga gavetta e la consacrazione da leader al Francavilla

Con l’acquisto di Alessandro Albertini il Catania ha blindato la fascia destra del campo assicurandosi un giocatore di provata affidabilità per la categoria. Il terzino veneto è pronto a misurarsi in un club prestigioso dopo gli anni di militanza alla Virtus Francavilla che lo hanno elevato tra i migliori interpreti nel suo ruolo.

Nato a Rovigo il 25 aprile 1994, Albertini cresce calcisticamente nella Spal e in seguito passa ai dilettanti del Delta Porto Tolle dove vince il campionato e si guadagna con merito il salto tra i professionisti (37 presenze e 3 gol nel girone C di Serie D). Dopo 6 apparizioni in Lega Pro Seconda Divisione e un breve passaggio tra i dilettanti del Marano, veste le casacche di Grosseto (2014-15, 16 presenze), Rimini (2015-16, 23 presenze e 2 gol) e Virtus Francavilla. In Puglia trova la sua dimensione ideale, militando per quattro stagioni con la squadra di Francavilla Fontana fino a ricoprire i gradi di capitano (132 presenze, 5 gol e 14 assist).

Tatticamente il giocatore viene impiegato prevalentemente nel ruolo di esterno destro con licenza di spingere. Corsa, intensità e abnegazione tattica sono tra le qualità principali di un ragazzo atteso alla prova del nove dopo le ottime annate alla Virtus in cui si è distinto tra i migliori interpreti nel ruolo.

