CATANIA: a chi rinnoveresti il contratto in scadenza? I risultati del sondaggio aggiornati

Un solo anno di contratto per parecchi giocatori di proprietà del Catania. Situazione che mette a rischio il loro futuro se non si arriva al prolungamento in tempi brevi. La società rossazzurra, in assenza di accordo per il rinnovo perderebbe i calciatori a costo zero nei prossimi mesi. Vista l’attuale rosa a disposizione, sono 15 gli atleti a cui il vincolo contrattuale scadrà a giugno 2021. Praticamente più di mezza squadra. Trattasi nello specifico di Tommaso Silvestri, Jacopo Furlan, Andrea Mazzarani, Davis Curiale, Nana Welbeck, Kevin Biondi, Alessio Curcio, Francesco Salandria, Giovanni Pinto, Bruno Vicente, Lorenzo Saporetti, Miguel Ángel Martínez, Kalifa Manneh, Mario Noce e Adis Mujkic.

Tra questi, mettendoti nei panni della dirigenza, a quali giocatori rinnoveresti il contratto senza alcuna esitazione? Questi, nell’ordine, i calciatori con il maggior numero di preferenze finora attribuite:

Kevin Biondi

Giovanni Pinto

Alessio Curcio

Tommaso Silvestri

Francesco Salandria

Giocatori in scadenza, a chi rinnovare il contratto senza esitazione? Jacopo Furlan Miguel Ángel Martínez Tommaso Silvestri Giovanni Pinto Lorenzo Saporetti Mario Noce Adis Mujkic Nana Welbeck Kevin Biondi Bruno Vicente Francesco Salandria Andrea Mazzarani Alessio Curcio Davis Curiale Kalifa Manneh Created with

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***