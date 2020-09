CALCAGNO (vice Pres. AIC): “Tifosi allo stadio? Stiamo dialogando con il CTS”

Il calcio italiano pressa per una riapertura degli stadi al pubblico. Umberto Calcagno, vice presidente dell’Assocalciatori, interviene sull’argomento ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Lo slittamento della stagione passata ha lasciato il segno anche sulla stagione che sta per iniziare. Tutti insieme dovremo capire come risolvere le problematiche che abbiamo dovuto e dovremo affrontare. I calciatori sono i primi a volere i tifosi allo stadio ma questo non dipende da noi. Stiamo dialogando col Comitato tecnico-scientifico e spingiamo perché i tifosi possano tornare allo stadio in assoluta sicurezza”.

“Anche il CONI auspica per la riapertura, ma siamo tutti nelle mani del CTS. Stiamo spingendo affinché ci possa essere un’apertura in questo senso, nelle misure in cui è possibile farlo. Tornare alla normalità sarebbe molto bello ed un bel segnale per l’intero Paese. Dobbiamo convivere con il virus, dobbiamo abituarci a disputare probabilmente un intero campionato con una fase epidemiologica, al momento sotto controllo”.

