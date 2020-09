CALCIO CATANESE: Coppa Italia Eccellenza, bene Giarre e Aci Sant’Antonio

Andata del Primo Turno di Coppa Italia per le formazioni militanti nel campionato di Eccellenza. Soffermandoci sugli impegni delle squadre rappresentative della provincia di Catania, si registra il pari casalingo a reti inviolate dell’Acicatena al cospetto del Carlentini. Sconfitta esterna, invece, per l’Atletico Catania contro l’Enna che riesce ad avere la meglio per 1-0 con un gol di Navarrete. Convincente affermazione del Giarre che rifila quattro reti allo Jonica: a segno Leotta, Cocimano (doppietta), Urso e Ortiz per il definitivo 4-1. Bene l’Aci Sant’Antonio in trasferta, battendo con il risultato di 2-0 la San Pio X. Marcatori Milizia e Frittitta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***