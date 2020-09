CROLLO NELLA RIPRESA: un gran gol di Biondi non basta, sorride il Notaresco

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Sorprendente sconfitta casalinga del Catania all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Notaresco. Su un campo in condizioni pessime, a seguito dell’abbondante pioggia caduta al “Massimino” nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio, nel primo tempo i rossazzurri hanno fatto discretamente. Spirito di lotta e qualche trama di gioco interessante nel 3-5-2 proposto da Raffaele, sfruttando il tandem offensivo pesante Pecorino-Sarao. Tanto agonismo sul rettangolo verde, ma nel corso della ripresa il Catania è crollato sul piano fisico e mentale.

Al 26′ Biondi porta in vantaggio gli etnei con uno splendido destro dal limite, conclusione imparabile. E’ un Catania sostanzialmente padrone del campo in questa fase. Ci prova in più di un’occasione anche Sarao, ma non inquadra la porta. Martinez non corre molti rischi. Dopo l’intervallo, Catania subito pericoloso con Pecorino e Sarao. Il portiere effettua due ottime respinte. Poi, Pecorino vicinissimo al raddoppio. Di testa. Risponde il Notaresco, lo fa con Dos Santos che sorprende Noce e sfiora il pari al 48′. Cresce il Notaresco, Martinez si rifugia in angolo sul tentativo di Banegas sotto misura al 53′. Gli abruzzesi premono sull’acceleratore, Catania sotto ritmo e qualche istante più tardi Speranza pareggia i conti calciando con forza e precisione. Difesa in bambola.

Soffre l’Elefante, continua a spingere il Notaresco. Il neo-entrato Rossitto si gira e conclude tra le braccia di Shiba al 64′ ma è ancora il Notaresco a creare grattacapi alla retroguardia catanese soprattutto con il guizzante Banegas. Lui e Dos Santos sono estremamente insidiosi. Poco prima del 90′ Rosaia sfiora il 2-1 ma la palla finisce a lato. Si va ai supplementari, il pressing del Notaresco è asfissiante ed i cambi effettuati da Raffaele (il già citato Rossitto, Vicente, Manneh, Arena e Curiale) non sortiscono gli effetti sperati. Anzi, dopo un tiro da dimenticare di Welbeck da posizione favorevole arriva il clamoroso sorpasso ospite. Sugli sviluppi di un angolo ben calibrato, colpo di testa vincente di Dos Santos e fine dei giochi. Il Catania prova a reagire ma il Notaresco si difende con ordine e può esultare allo scadere dell’unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Esordio stagionare amaro per il Catania, mentre gli abruzzesi accedono al turno successivo di Coppa dove se la vedranno con il Pescara.

