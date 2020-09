CATANIA-PAGANESE, la gara vista da Pagani: “Per gli azzurrostellati beffa clamorosa”

All’interno del quotidiano campano Il Mattino, si legge un articolo a firma di Danilo Sorrentino che racconta l’andamento della gara Catania 1-1 Paganese. Sottolineando che gli azzurrostellati sono scesi in campo “in versione giovane, con sette under in campo e parecchi assenti”, si riporta che per la Paganese “prima della partita sarebbe stato un risultato più che positivo: per il momento (cinque assenti) e per la storia (ultima volta indenne al Massimino quasi 50 anni fa). Eppure il pareggio di Catania è una beffa clamorosa per la Paganese, in vantaggio fino a tre minuti dalla fine dopo una prestazione di organizzazione e solidità. L’inzuccata di Claiton su calcio d’angolo ha reso vano il rigore siglato da Guadagni dopo un quarto d’ora, ma ha confermato l’equilibrio di un campionato che non è per nulla scontato. E il Catania stava rischiando di capirlo sulla propria pelle”.

