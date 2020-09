CATANIA: tifosi presenti con il cuore, in attesa di riempire gli spalti

Nel mese di ottobre dovrebbero esserci novità più precise in merito al discorso legato alla riapertura degli stadi. In alcuni casi le Regioni hanno dato il via libera consentendo l’ingresso ad un massimo di mille spettatori, in altri si preferisce attendere le decisioni delle autorità nazionali competenti prima di emettere una specifica ordinanza.

Intanto il Catania ha esordito in campionato contro la Paganese in uno stadio “Angelo Massimino” deserto, ma i tifosi hanno comunque fatto sentire il proprio calore alla squadra attraverso l’esposizione di uno striscione in Curva Nord recante la scritta “Assenza forzata. Oggi col cuore, domani in balconata” e tante bandierine collocate nel medesimo settore del tifo organizzato.

