BIONDI: rinnovo a rischio, ma dovrebbe restare in ogni caso

Il suo contratto scade tra un anno, conseguentemente si presenta il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nei prossimi mesi. Un vero peccato se si considera il potenziale di cui dispone. Stiamo parlando di Kevin Biondi, talento catanese che dopo essersi messo in evidenza nello scorso campionato di Lega Pro ha attirato le sirene di mercato di vari club di categorie superiori. La volontà del ragazzo sarebbe quella di continuare a vestire la maglia del Catania anche nella prossima stagione. Volontà coincidente con quella del club, a meno di offerte irrinunciabili. Intanto però il contratto in scadenza rappresenta un importante ostacolo per la società, che potrebbe vedere sfumare una futura plusvalenza.

