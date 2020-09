CATANIA: stagione al via, questa settimana si fa sul serio

Il conto alla rovescia è partito. Questa settimana partirà la stagione 2020/21 con le prime partite ufficiali del Catania. Attesa crescente per il nuovo corso rossazzurro. Mercoledì mister Giuseppe Raffaele schiererà in campo la squadra al “Massimino” contro il Notaresco, formazione dilettantistica abruzzese che nella passata stagione ha sfiorato la storica promozione tra i professionisti. Poi, a distanza di pochi giorni, nuovo appuntamento casalingo per il Catania. Avversaria la Paganese che ha riconfermato Alessandro Erra alla guida tecnica.

L’Elefante arriva al doppio appuntamento ravvicinato avendo sostenuto un lavoro certosino a Torre del Grifo con una serie di briose partitelle in famiglia ma senza la disputa di alcuna gara amichevole. Per un discorso di natura logistica legato anche all’emergenza Covid questo non è stato possibile. Adesso però si fa sul serio ed il Catania si appresta ad esordire con una squadra per gran parte al completo, attendendo di piazzare gli ultimi colpi di mercato in entrata (soprattutto in difesa) e collocando altrove i vari esuberi entro il 5 ottobre. Maks Barisic e Davis Curiale su tutti.

