MERCATO: Catania, si punta a chiudere a giorni per Marchi

Vero e proprio asse di mercato con la Reggina. Presi gli attaccanti Manuel Sarao e Reginaldo, da Reggio Calabria potrebbe approdare in Sicilia anche il difensore Paolo Marchi. Contratto in scadenza a giugno 2021 per Marchi che, nella passata stagione, è rimasto a lungo fermo ai box a causa di problemi fisici. Ma il ragazzo classe 1991 cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha accumulato tanta esperienza nel calcio professionistico ed il suo valore non è in discussione. Inoltre si è pienamente ristabilito dall’infortunio. Il Ravenna era vicino al suo ingaggio, l’intromissione del Catania però avvicina il difensore milanese (centrale che può ricoprire anche il ruolo di terzino all’occorrenza, ndr) al club rossazzurro. Etnei che puntano a concludere l’operazione entro mercoledì-giovedì. Il calciomercato è imprevedibile e quindi giusto non dare niente per scontato, ma le sensazioni sono positive.

