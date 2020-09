MERCATO: Curiale in uscita, ma temporeggia ancora

Vi avevamo già parlato di qualche difficoltà incontrata dal Catania sul mercato in uscita. Diversi i giocatori da piazzare e che, se entro il 5 ottobre non troveranno nuova sistemazione, saranno costretti a rimanere alle falde dell’Etna da fuori lista. Tradotto, non vedranno il campo. L’auspicio, naturalmente, è che si riescano a trovare delle soluzioni. Al momento i casi spinosi riguardano principalmente Maks Barisic e Davis Curiale. Se per lo sloveno si è raffreddata la pista Teramo e anche con altre società le trattative non decollano, nel caso di Curiale è tutto fermo a causa dei tentennamenti della punta. Lui non vorrebbe lasciare Catania, ma la società lo ha escluso dal progetto tecnico. Su questo la dirigenza è stata molto chiara con il giocatore, nel pieno rispetto dell’uomo e del professionista. Catanzaro e, come vi abbiamo anticipato, Potenza rappresentano delle piste di mercato da seguire per Curiale. Ma l’ex Trapani fa muro. L’attaccante continua ad opporre resistenza. Vedremo se nei prossimi giorni la situazione si sbloccherà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***