CURIOSITA’: Claiton, il difensore ritrova il gol dopo sette mesi

Un gol importante, quello realizzato nei minuti finali dal difensore Claiton perchè ha consentito al Catania di evitare la sconfitta all’esordio in campionato con la Paganese. Rete che per il brasiliano classe 1984 mancava praticamente da sette mesi. L’ultima volta che Claiton depositò il pallone in fondo al sacco risaliva, infatti, al 10 febbraio scorso. Allora permise alla Cremonese di portarsi momentaneamente in vantaggio sul campo dello Spezia, vittorioso poi per 3-2. Per il neo-rossazzurro, che ha parlato a fine partita di “punto che fa morale”, si tratta del ventitreesimo centro in carriera, decimo negli ultimi tre anni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***