TIFO REWIND (Video): festa illusoria al “Massimino” per la B

2 agosto 2018. Serata di festa illusoria allo stadio “Angelo Massimino”. Prima del fischio d’inizio del test match col Biancavilla, presentazione del Catania 2018-2019 ai tifosi festeggiando il salto in Serie B, poi rivelatosi un bluff per via della tanto discussa decisione dei vertici federali di bloccare i ripescaggi. Grande entusiasmo, in circa 10mila presenti nonostante il gran caldo ed il periodo agostano.

Queste alcune brevi dichiarazioni di Lo Monaco, del sindaco Salvo Pogliese, di Sottil e Biagianti ed un filmato della durata di circa 10 minuti che “racconta” l’atmosfera respirata sugli spalti:

PIETRO LO MONACO: “La nostra gente è il Calcio Catania. Il Catania riparte, si riappropria di un suo territorio. Questo è un momento di aggregazione importante. Nella passata stagione abbiamo collezionato complessivamente 250mila presenze sugli spalti. Un dato che conferma l’importanza del pubblico ai fini del ripescaggio. Il Catania è tornato”.

SALVO POGLIESE: “E’ un giorno di festa per Catania ed il Catania, in un momento non facile per la nostra città“.

ANDREA SOTTIL: “Sono tornato qui, molto emozionato. Questa è Catania, una piazza con un pubblico meraviglioso”.

MARCO BIAGIANTI: “Da tanti anni indosso la maglia del Catania e so con quante emozioni. Finalmente siamo in Serie B e comincia una nuova avventura”.

VIDEO: tifo ed entusiasmo al “Massimino”

