EX ROSSAZZURRI: Semenzato di ritorno nel girone C di Serie C

Non molto tempo fa avevamo contattato il procuratore di Daniel Semenzato, Paolo Tricoli, il quale ci parlò dei rimpianti del suo assistito circa l’esperienza vissuta a Catania nella stagione 2017/18. Adesso Semenzato, che a Pordenone ha fatto la sua parte sia in C che in B, si appresta a fare ritorno nel girone meridionale di Lega Pro. Ripartendo dall’ambizioso Bari allenato da Gaetano Auteri. Operazione in dirittura d’arrivo. In cambio andrà al Pordenone il cartellino di Filippo Berra.

