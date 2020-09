CLAITON – CATANIA: il comunicato stampa della società rossazzurra

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claiton dos Santos Machado, nato a Santa Helena de Goiás, in Brasile, il 7 settembre 1984. Giunto in Italia nel 2000 e completata la crescita calcistica dapprima nel Bologna, con l’esordio in Serie A nel 2001, e successivamente nel Milan, con una presenza nel corso della Coppa Italia 2002/03 infine vinta dai rossoneri, il difensore ha sommato le prime esperienze in C con il Prato e con il Lecco. In seguito, ha indossato la maglia del Varese, contribuendo alla doppia promozione consecutiva dei lombardi dalla Seconda Divisione alla B nel biennio 2008/2010 e giungendo alla semifinale playoff tra i cadetti nel 2011. Dopo due annate in seconda serie a Bari, nel 2013/14 la felice parentesi in A con il Chievo, caratterizzata dalla salvezza. Dal 2014 al 2017, il centrale sudamericano è stato tra i protagonisti delle pagine più belle della storia del Crotone, conquistando la prima promozione della squadra calabrese nell’Olimpo del calcio italiano e una meritata permanenza nel massimo campionato. Nelle ultime tre stagioni, con la Cremonese, il neo-rossazzurro ha disputato 81 partite e realizzato 9 gol tra Serie B e Coppa Italia. Claiton, che ha sommato fin qui quasi 400 gare in ambito professionistico, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al club fino al 30 giugno 2022.

