COPPA ITALIA: dopo Catania, il Notaresco sfiora un altro colpaccio. Ko solo ai rigori a Pescara

Ha sorpreso il Catania, imponendosi con il risultato di 2-1 al “Massimino”. Il San Nicolò Notaresco, recatosi a Pescara per la disputa del secondo turno di Coppa Italia, è andato molto vicino ad una nuova impresa. La compagine abruzzese di Serie D ha messo in difficoltà anche il quotato avversario, rispondendo con Banegas – già protagonista a Catania – al momentaneo vantaggio di Riccardi nel primo tempo. Per avere ragione del Notaresco, il Pescara ha dovuto attendere la lotteria dei rigori: gara finita 9-8 in favore dei biancazzurri, ma ospiti usciti decisamente a testa alta dal confronto contro una squadra cadetta.

