MERCATO: il Catania chiede informazioni per Piscopo

Ultimi giorni di mercato, telefono di Maurizio Pellegrino bollente per effettuare nuovi innesti a completamento dell’organico a disposizione di mister Giuseppe Raffaele. Gianlucadimarzio.com evidenzia come il Catania abbia chiesto informazioni per l’attaccante di proprietà dell’Empoli Kevin Piscopo, la scorsa stagione in prestito alla Carrarese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non si tratta di un nome nuovo in orbita Catania visto che già lo scorso anno i rossazzurri valutarono la possibilità di prelevare il promettente ragazzo classe 1998.

