CRINITI: “Catania, che coppia con Ambrosi… piazza etnea incredibile”

Momento amarcord per Antonio Criniti. L’ex rossazzurro ricorda su Facebook la cavalcata del Catania nella stagione 2000/01, quando gli etnei disputarono uno splendido girone di ritorno, per poi lasciarsi sfuggire immeritatamente la Serie B nella finale Play Off di Messina. Un’intesa quasi perfetta, quella di allora tra Alessandro Ambrosi e lo stesso Criniti:

“Che tandem con Ambrosi.. Catania 2000/2001 peccato la finale play off persa a Messina , ma tanti bei ricordi e tanti successi in una piazza incredibile come quella etnea.. 25.000 spettatori di media manco in serie A.. Buona notte a tutti, ogni tanto mi mandano foto che non posso non pubblicare, fanno parte della mia carriera, ma sopratutto della mia vita… Una piazza così merita la serie A….”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***